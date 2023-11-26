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26 Kasım 2023 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 15:30:00

Bakan Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nı değerlendirdi

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programı'nın yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandıracağını, cari denge ve fiyat istikrarına da katkı sağlayacağını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı yazılı açıklamada, YTAK ile bugün Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliği" değerlendirdi.

TCMB'nin teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar lira olmak üzere 3 yılda 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanan yeni YTAK Programı'nı paylaştığını anımsatan Kacır, program çerçevesinde 1 milyar lira ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 281 üründen oluşan stratejik öncelikli ürün ve 261 başlıktan oluşan teknoloji alanları listesinin Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Bakan Kacır, "Bu program, yatırımcılarımızın uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimini sağlayacak, yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandıracak, cari denge ve fiyat istikrarına katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Açıklamada, YTAK ile sağlanan avantajlar hakkında da bilgi verildi.

Buna göre, YTAK yeni uygulama çerçevesine göre, firmaların yatırım projeleri için alacakları teknoloji/strateji puanı dikkate alınarak, toplam yatırım tutarı en az 1 milyar lira olan yatırım projelerine, aracı bankalar kanalıyla YTAK tahsis edilebilecek.

Azami 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak kredilerin faiz oranı; teknoloji/strateji puanı, yatırım kapsamında yurt dışından sağlanan finansman oranı, finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak yüzde 30-15 aralığında belirlenecek.

Türk ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatına katkı sağlayacak olan stratejik öncelikli ürünler ile kapsama giren teknoloji alanları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenerek, bugünkü Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Etiketler : mehmet fatih kacır yatırım taahhütlü avans kredisi programı resmi gazete
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