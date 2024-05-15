VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin'de faizler sabit kaldı!
İsrail'e silah sevkiyatına Biden engeli!
TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması başvuruları başladı
Gazze'de bir işgalci askeri daha öldürüldü!
İran'da cumartesileri de tatil ilan edildi
Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:03:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:03:00

Yeni gelişmeyi dünyaya duyurdular... ABD ve İsrail'den "Refah" kararı!

ABONE OL

Beyaz Saray yönetiminin, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İsrail ziyareti öncesi Refah'a geniş çaplı operasyon başlatılmaması yönünde İsrail hükümeti ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın ziyareti öncesi Refah'a geniş çaplı operasyon başlatılmaması yönünde İsrail ile anlaştığı öne sürüldü.

ABD basınının 3 ABD'li ve 1 İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bu hafta sonu Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği ifade edildi.

ABD'den yayın yapan Axios haber sitesinin haberine göre ise Beyaz Saray yönetimi, Sullivan'ın İsrail ziyareti öncesi Refah'a geniş çaplı operasyon başlatılmaması yönünde İsrail hükümeti ile anlaşma sağladı.

SÖZCÜDEN REFAH VURGUSU

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına karşı olduklarını ve böyle bir saldırıyı desteklemediklerini bir kez daha dile getirdi.

Jean-Pierre, "Refah'a yönelik büyük bir askeri operasyona ilişkin endişelerimiz konusunda açık ve net olduk. Bunun doğru yol olduğuna inanmıyoruz." dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bu konuda İsrailli mevkidaşı ile henüz dün görüştüğünü kaydeden Jean-Pierre, bu konudaki endişelerini önümüzdeki günlerde yüz yüze yapacağı görüşmelerde de açıkça dile getireceğini vurguladı.

Etiketler : abd israil refah
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA
Motive'li gece

Motive'li gece
Dubai yolcusu

Dubai yolcusu
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim
Arya Aryay'dan müziğe ilk adım

Arya Aryay'dan müziğe ilk adım
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX