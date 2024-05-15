ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın ziyareti öncesi Refah'a geniş çaplı operasyon başlatılmaması yönünde İsrail ile anlaştığı öne sürüldü.

ABD basınının 3 ABD'li ve 1 İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bu hafta sonu Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği ifade edildi.

ABD'den yayın yapan Axios haber sitesinin haberine göre ise Beyaz Saray yönetimi, Sullivan'ın İsrail ziyareti öncesi Refah'a geniş çaplı operasyon başlatılmaması yönünde İsrail hükümeti ile anlaşma sağladı.

SÖZCÜDEN REFAH VURGUSU

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına karşı olduklarını ve böyle bir saldırıyı desteklemediklerini bir kez daha dile getirdi.

Jean-Pierre, "Refah'a yönelik büyük bir askeri operasyona ilişkin endişelerimiz konusunda açık ve net olduk. Bunun doğru yol olduğuna inanmıyoruz." dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bu konuda İsrailli mevkidaşı ile henüz dün görüştüğünü kaydeden Jean-Pierre, bu konudaki endişelerini önümüzdeki günlerde yüz yüze yapacağı görüşmelerde de açıkça dile getireceğini vurguladı.