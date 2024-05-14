Teleferik kazasında yeni gelişme: İlk duruşma 11 Haziran'da
Kaynak: AA
12 Nisan'da meydana gelen teleferik kazası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı Antalya'da 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, hazırlanan 36 sayfalık iddianameyi kabul etti. İlk duruşma, 11 Haziran'da yapılacak.
Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin hazırlanan iddianamede, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.