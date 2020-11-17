Bakan Elvan'dan flaş açıklamalar

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17 Kasım 2020 Salı 10:41:00 - Güncelleme:17 Kasım 2020 Salı 10:59:00

Bakan Elvan: 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme döneme gireceğiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'İç talepteki toparlanma ve dış talebin normal seviyelere yansıması ve ihracatı destekleyen büyüme tercihimiz ile 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme döneme gireceğiz.' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Salgına yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirler ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiledi. Salgın kaynaklı dış talepteki daralma, kapıların kapatılması gibi önlemler neticesinde ihracat ve turizm gelirleri olumsuz etkilendi. Bu gelişmeler neticesinde yılın ikinci çeyreğinde ekonomi yüzde 9,9 oranında daraldı.

- İç talepteki toparlanma ve dış talebin normal seviyelere yansıması ve ihracatı destekleyen büyüme tercihimiz ile 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme döneme gireceğiz. 2020 yılında işsizlik oranının yüzde 13,8 larak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

-2020 yılında işsizlik oranının yüzde 13,8 larak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

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