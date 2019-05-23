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23 Mayıs 2019 13:42 | Perşembe

Bakan Berat Albayrak: 3 faaliyet alanına 30 milyar lira finansman sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "İVME Finansman Paketi"yle üç ana faaliyet alanına 30 milyar liralık finansman sağlanacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi"ni açıkladı.

Paketin dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyeceğini belirten Albayrak, "İthalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörlere bu paket kapsamında finansman sağlanacak. Bu kapsamda stratejik öncelik, orta yüksek ile yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak." dedi.

Bakan Albayrak, "2002 sonrasında uyguladığımız politikalar neticesinde, 2002'de orta-ileri ve ileri teknolojili ihracatın payı ise yüzde 31 olan payı 2018 itibarıyla yüzde 39,9 seviyelerine yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Paketin ürün odaklı finansman yaklaşımını benimsediğini vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu:

Yeni ekonomi yaklaşımımız, gerek 3 yıllık yol haritasını, Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde stratejilerimizi sizlerle paylaştık. İfade ettiğimiz dönüşüm stratejimizin en önemli ayaklarından birini hayata geçirmek için buradayız.

PAKET KİMLERİ HEDEFLİYOR?

İVME Finansman Paketi dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek. Stratejik önceliğimiz orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak. Bu sektörleri güçlendirmek ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak olacaktır.

Kredi paketi ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat/döviz gelir potansiyeli yüksek sektörlere yönelik olacak. Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek, Türk sanayinin teknik alt yapısının daha ileri götürülmesi sağlanacaktır. İvme paketi ile stratejik ürünlerin ihracatı öne çıkarılacak.

TOPLAM 30 MİLYAR LİRA FİNANSMAN SAĞLANACAK

Yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyar TL bir finansman sağlamış olacağız. Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olacak. Azami kredi tutarı 150 milyon TL'ye kadar olacak. Pakete 3 kamu bankasının (Ziraat, Vakıfbank, Halkbank) katılımı gerçekleştirilecek.

Makina imalatında ise 150 milyon liraya kadar kredi sağlanacak. Hammadde-ara malı, makine ile birlikte tarım sektörü de desteklenecek ana sektörlerden olacak.

Tarım sektöründe seracılıkta sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 14 ay, yatırım kredilerinde 84 ay olarak belirlendi. Tarım sektöründe diğer ağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 12 ay, yatırım kredilerinde 60 ay olarak belirlendi.

İKİ FARKLI FAİZ SEÇENEĞİ SUNULACAK

Tüm kredi paketlerinde 2 farklı faiz seçeneği sunacağız. Tarımda verilecek krediler yüzde 0 ile yüzde 0.25 arasında belirlenecek. Tüm bu açıkladığımız paket ülkemize, sektörlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Toplamda 30 milyar liralık güçlü finansman sağlamış olacağız.

Türk sanayinin kendi potansiyelini gerçekleştirmesi için devlet olarak hükümet olarak üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız. Bankacılık sektörü açısından da çok faydalı bir finansman ürünü ortaya çıkardık.

2018 yılı Mayıs ayında yaklaşık 58 milyar dolara ulaşan cari açık Mart ayı itibariyle 13 milyar doların altına geriledi. Haziran ayından itibaren Türkiye cari fazla vereceğini öngörüyoruz. Cari dengedeki başarılı performansın sürmesiyle birlikte haziran'dan itibaren cari fazla verileceğini öngörüyoruz.

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