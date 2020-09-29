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29 Eylül 2020 Salı 10:39:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 10:45:00

Bakan Albayrak: Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor

Kaynak: İHA

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Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerin güçlü gelmeye devam ettiğini belirterek, ''Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi'' dedi.

Bakan Albayrak:"Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz."

Bakan Albayrak bugün açıklayacak! Ekonominin 3 yıllık yol haritası YEP'le çizilecek

Yeni Ekonomik Programı (YEP) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanacak. Yeni Ekonomik Programı'nın açıklanacağı toplantı İstanbul'da saat 11.00'de başlayacak. Yeni Ekonomi Programı ile gelecek üç yıla ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler duyurulacak.

Kovid-19'la mücadelenin bütçe ve ekonomik hedeflere nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. Bakanlıktan alınan bilgiye göre program "büyüme ve istihdam" odaklı hazırlanırken genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda şekillendi.

FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

Programda sürdürülebilir, yüksek teknoloji ve ihracata dayalı, enflasyon oluşturmayan bir büyüme öngörülüyor. Türkiye'nin potansiyel büyümesinin de sağlıklı zemine oturtulacağı bir dönem olacak. Tek haneli enflasyon, fiyat istikrarı vurgusu ön plana çıkıyor. Programın açıklanmasıyla 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak.

BDDK'DAN BANKALARI RAHATLATAN KARAR

PANDEMİ etkisinin azalması için ile normalleşme sürecine dün bir adım daha eklendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aktif rasyosunu 1 Ekim'den itibaren mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için ise yüzde 75'ten 70'e indirdi. Rasyo yürürlüğe girdiği ilk tarihte mevduat bankaları için yüzde 100, katılım bankaları için yüzde 80 olarak belirlenmişti.

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