Bakan Albayrak'tan 'Borsa İstanbul' paylaşımı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından Borsa İstanbul'un, "Borsa İstanbul Pay Piyasası yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırıyor. Düzenleme, ilişkili tüm işlem esasları ile 1 Ekim tarihinde devreye alınıyor" açıklamasını paylaştı.

Bakan Aybayrak, kendi paylaşımında ise, "Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir" ifadesini kullandı.