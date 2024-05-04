Avrupa'nın gün batımı rotaları

Yakınımızdan bir öneride bulunarak başlayalım. Her daim muhteşem gün batımlarına sahip olan Santorini, Yunan kültürünün en güzel yansıtıldığı, dünyanın en ikonik yerlerinden. Tepelerdeki mavi kubbeli kiliselerin görüntüsü ise bir hayli ilgi çekici. Bu büyüleyici görüntüye bir de denizin ve evlerin üstünden batan güneşi eklerseniz gidip görmek için can atacağınız bir gün batımı manzarası ile karşılaşabilirsiniz. Oia Köyü, gün batımını izlemek için en popüler yerlerden biri. Kalabalıktan uzaklaşmak istiyorsanız, Imerovigli veya Firostefani gibi daha az bilinen bir köye de gidebilirsiniz.

GONDOLA DEĞEN IŞIK

Avrupa'nın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilen Venedik, "Gün batımı en güzel nerede izlenir?" sorusunun cevaplarından da bir tanesi. Büyük Kanal'ın ortasındaki bir gondolda ya da San Marco'nun büyük ve meşhur meydanında klasik müziğin efsanevi ismi Vivaldi'nin konçertoları eşliğinde Avrupa'nın en güzel gün batımlarına şahit olabilirsiniz. San Marco Meydanı veya Rialto Köprüsü'nden gün batımını izleyebilirsiniz.

HER ZEVKE UYGUN

Yaz aylarının vazgeçilmez tatil mekanı olan Ibiza aynı zamanda güneşin batışını izlemek için de ideal destinasyonlardan bir tanesi. Işıltılı gece hayatı, birbiriyle yarışan kumsalları ve muhteşem doğası ile göz kamaştıran bu büyüleyici şehir, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne girecek kadar kıymetli. Şehrin muhteşem kırmızı gün batımları ile oldukça meşhur olduğunu da ayrıca belirtelim.

EN GÜZEL KENTLER ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Avrupa'nın en güzel görünümlü kentlerinden biri olarak kabul edilen Edinburgh, kendine has atmosferi ve doğası ile İskoçya'nın sevilen yerlerinden biri haline gelmiş durumda. Edinburgh'ta gün batımı renkleri hakim olduğu zaman ortam öyle büyüleyici oluyor ki o anlarda Edinburgh'a hayranlığınızı gizleyemeyeceğiniz garanti.

YEL DEĞİRMENLERİNİN ARDINDAN İZLEYİN

Amsterdam'dan yaklaşık 1 saat uzaklıkta bulunan, yel değirmenleri ile meşhur Kinderdijk'te gün batımı izlemek, güneşin yel değirmeninin her kanadından içeri ve dışarı sızmasına şahit olurken gökyüzünün bir renkten diğerine geçiş yaptığını görmek ve gecenin karanlığı tamamen şehre hakim olana kadar manzarayı seyretmek gerçekten de benzersiz bir deneyim vaat ediyor. Hollandalılar için eşsiz ve değerli bir bölge olan Kinderdijk'in 1997'den beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olduğunu da ayrıca hatırlatalım.

ORTA ÇAĞ HAVASI BU ŞEHRE HAKİM

Belçika'nın UNESCO Kültür Merkezi Listesi'ndeki Brugge, Orta Çağ'dan bu zamana bozulmadan taşıdığı değerleriyle parlıyor. Venedik'i anımsatan kanalların üzerinde tekne turu yapmak, Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşıp bol bol fotoğraf çekmek, parklarında yürüyüş yapmak ve tabii ki olmazsa olmaz gün batımı manzarasını seyretmek Brugge'ü tam anlamıyla yaşamanız için gerekli.