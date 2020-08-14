Bakan Albayrak: Türkiye, karamsar beklenti içerisinde olanları hayal kırıklığına uğratacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TÜİK'in açıkladığı sanayi üretim endeksi rakamları üzerinden açıklamalarda bulundu. Albayrak yaptığı açıklamada Türkiye'nin büyümesine dikkat çekti 'Karamsar beklenti içerisinde olanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğrayacak' dedi.
Bakan Albayrak yaptığı açıklamada 'Sanayi Üretimi Endeksindeki %17,6'lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak' ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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