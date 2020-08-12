Bakan Albayrak: Türkiye en az etkilenen ülkelerden birisi olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. İkinci çeyrek pozitif olacak." dedi.

Albayrak: Kur iner, çıkar. Esas olan, finansal güvenlik ve ekonomik altyapı noktasında Türkiye'nin tüm bu dalgalanmaları kontrollü şekilde yönetmesi" açıklamasında bulundu.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde;

Aylardır küresel iklimde muazzam bir fırtına kopmuş durumda. Türkiye serbest piyasa ekonomisine geçtikten beri kur üzerinde ekonomiye ölçmeye girdi.

Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. İkinci çeyrek pozitif olacak

2 yıl önce yeni sistemde Türkiye’de finansal ekonomi bu anlamda çok güçlü temeller üzerine oturacak bir ekonomi oluşturmamız lazım. Dünya tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşanıyor. Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz.

Biz normalleşme sürecinde girdiğimizde en çabuk toparlanan ülke olacağız.

Battık bittik lobisi yine aynısın söylüyor. Algı üzerinden. Etkili değil ama bizi azınlık bir kesimimiz var, sosyal medya ile yatıp kalkan.