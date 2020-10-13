13 Ekim 2020 Salı 12:06:00 - Güncelleme:13 Ekim 2020 Salı 12:06:00
Bakan Albayrak: Sanayi üretimindeki artışta OECD'de 1'inci, dünyada 2'nciyiz
Kaynak: AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sanayi üretimindeki artış ile ilgili, "OECD'de 1'inci, dünyada 2'nciyiz." ifadelerini kulandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimindeki artış ile ilgili, "OECD'de 1'inci, dünyada 2'nciyiz." ifadelerini kulandı.
Bakan Albayrak, "İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek, istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- Bakan Albayrak: Sanayi üretimindeki artışta OECD'de 1'inci, dünyada 2'nciyiz
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