Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez

Sosyal medya hesabından açıklanan son ekonomik verileri değerlendiren Bakan Albayrak 'Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez' ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı...