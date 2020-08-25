Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez
Ağustos reel sektör güven endeksinin yükselmesine ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Kimse bileğimizi bükemez' dedi.
Sosyal medya hesabından açıklanan son ekonomik verileri değerlendiren Bakan Albayrak 'Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez' ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı...
Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 25, 2020
Ağustos'ta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite Kullanım ise %73'e YÜKSELDİ. pic.twitter.com/yWCJz7miBV
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