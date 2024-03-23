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23 Mart 2024 Cumartesi 15:36:00 - Güncelleme:23 Mart 2024 Cumartesi 15:36:00

AK Parti emeklilerle yapılacak düzenlemeyle ilgili tarih verdi

Kaynak: Star.com.tr

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilerle ilgili düzenlemelerin haziran sonu temmuz başı gibi yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de yaptığı açıklamada, kamu bankaları aracılığıyla emekli maaşı alanlara 8 ile 12 bin lira arasında maaşına göre promosyon ödemesi yapılacağını belirtti.

Emekli maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Emeklilere yönelik düzenlemeler konusunda Haberglobal'e açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu, "Bugün Cumhurbaşkanımız bu konudaki duyarlılığını, talepleri her zaman dikkate alarak siyaset yapar. Cumhurbaşkanımızı bugün de yarın da dikkatli dinleyelim" dedi.

"ÖZEL BANKALAR DA İNİSİYATİF ALMALI"

Akbaşoğlu şunları kaydetti:

"Emekliler bizim başımızın tacı. Çalışanlar başımızın tacı. Üreten ve Türkiye'yi büyüten çalışan kesim söz konusu ve emekli olarak primlerle orantılı karşılığın alan 16 milyon emekli insanımız var. 2024'ü biz emekliler yılı ilan etmiştik. Bu konuda düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile emeklilerimizin beklentileri var. Bu durumların değerlendirilmesine ilişkin talepleri ve yansıdı. Biz bugüne kadar duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışma ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını hep yaptılar. Promosyon düzenlemesi de yapıldı. Özel bankaların da inisiyatif alması gerekli.

"EMEKLİLERLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILACAK"

Birçok alanda emeklilerimizin giderlerini azaltıcı, gelirlerini artırıcı ve alım gücünü yükseltici yaklaşımı da 2024'te göz önünde bulundurup düzenlemeler düşünüyoruz. Bu konuda çalışmaları bakanlıklarımız ifa ediyorlar. Bugün Cumhurbaşkanımız bu konudaki duyarlılığını, talepleri her zaman dikkate alarak siyaset yapar. Bu manada inşallah bu mitingle Cumhurbaşkanımızı bugün de yarın da dikkatli dinleyelim. Haziran sonu temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri mutlaka yapacağız. Talepleri dikkate alarak çalışmalar yapacağız."

Etiketler : ak parti muhammet emin akbaşoğlu emekli maaş promosyon
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