İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 3 Eylül'de başlayacak

Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 3 Eylül'den itibaren yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Ağustos Ayına İlişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerinin 3 Eylül’de başlayacağını duyurdu.