İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 3 Eylül'de başlayacak

28 Ağustos 2020 Cuma 10:02:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 10:33:00
Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 3 Eylül'den itibaren yapılacak
Kaynak: AA
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Son dakika haberi.. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Ağustos Ayına İlişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerinin 3 Eylül’de başlayacağını duyurdu.
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