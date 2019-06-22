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22 Haziran 2019 09:55 | Cumartesi

3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi var mı?

3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi var mı? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 3600 ek gösterge öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri gibi milyonlarca memuru yakından ilgilendiren bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor. 3600 ek göstergede yeni düzenlemenin yapılması halinde memurların maaşları, emekli ikramiyesi ve emekli maaşı artacak. Kamu görevlileri 3600 ek gösterge ile ilgili yapılacak açıklamaları ve son durumu merak ediyor. 3600 ek gösterge hakkında araştırmalar yoğun olarak gerçekleştiriliyor. 3600 ek gösterge son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi var mı? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Ek göstergenin yasalaşmasının ardından binlerce memurun maaşında iyileşme olacak. Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması anlamına geliyor. 3600 ek gösterge hakkında son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte 3600 ek gösterge son dakika açıklamaları... 

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NE? 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3600 ek gösterge beklentisine ilişkin, 'Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız.'  İfadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3600 ek gösterge beklentisine ilişkin, "Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz." dedi.

Bakan Soylu, özel bir kanalda katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. İçişleri Bakanı Soylu, 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili şunları söyledi:

"3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz."

3600 EK GÖSTERGE NE OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan olacağını açıklamıştı.

Meclis takvimine göre, kısa sürede gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.      

EK gösterge artışı hem maaşları hem emekli ikramiyesini hem de emekli maaşını artıracak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek. Örneğin 3000’den 3600’a yükseldiğinde artacak emeklilik kesintisinden dolayı 30 lira ile 40 lira arasında maaşlarda bir azalma yaratacak, ancak buna karşılık emekli maaşı ikramiyesinde ciddi artış olacak. Maaş artışından yararlanacaklarda ise bu artışlar yıllık 400 lira ile 500 lira arasında değişecek. Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak.

Örneğin, öğretmenler emekli olurken 80 bin liraya yakın emekli ikramiyesi alırken, yeni düzenleme sonrası bu rakam 90 bin liranın da üzerine çıkacak. Birinci dereceden, 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmenin emekli maaşı 570 lira, emekli ikramiyesi de 21 bin liraya yakın artacak. 25 yıl çalışan, birinci derecek emekli olan polislerin aylıkları 592 lira, emekli ikramiyesi 22 bin 700 lira artacak. 30 yıl çalışan ve birinci dereceden emekli olan öğretmenlerin emekli aylığı 569 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 500 lira artacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

18 Ocak'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gündemdeki 3600 ek gösterge konusuna da değinen Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

NACİ BOSTANCI’DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Seçimden sonra ilk olarak personel reformu düzenlemesinin gündeme gelmesi gerekiyor. 3600 ek gösterge de burada çözülecek. Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler yaşanır" diye konuştu. Ek gösterge artışı ile memurların emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri önemli ölçüde yükselecek.

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