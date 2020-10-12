2020 yılı Nobel Ekonomi Ödülünü kazananlar belli oldu

2020 yılı Nobel Ekonomi Ödülünü Paul R Milgron ve Robert B Wilson kazandılar.

Nobel Komitesi, 2020 Nobel Ekonomi Bilimleri Ödülü'ne Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson layık gördü. Milgrom ve Wilson'a açık artırma teorisine ve formatlarına yaptıkları katkılar nedeniyle ödül verildi.