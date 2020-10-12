12 Ekim 2020 Pazartesi 12:54:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 13:11:00
2020 yılı Nobel Ekonomi Ödülünü kazananlar belli oldu
Kaynak: AA
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2020 yılı Nobel Ekonomi Ödülünü Paul R Milgron ve Robert B Wilson kazandılar.
2020 yılı Nobel Ekonomi Ödülünü Paul R Milgron ve Robert B Wilson kazandılar.
Nobel Komitesi, 2020 Nobel Ekonomi Bilimleri Ödülü'ne Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson layık gördü. Milgrom ve Wilson'a açık artırma teorisine ve formatlarına yaptıkları katkılar nedeniyle ödül verildi.
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