Milli Eğitim Şurası'nın tarihi belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Erdoğan, şuranın 1-3 Aralık'ta toplanacağını belirterek şunları söyledi:

"Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Millî Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Milli Eğitim Şurası'nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Millî Eğitim Şûrası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Millî Eğitim Şûrası'nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/eB3IUhvggF — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 14, 2021

7 YIL SONRA İLK KEZ TOPLANIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "en yüksek danışma kurulu" olarak tanımlanan Milli Eğitim Şurası 7 yıl sonra ilk kez toplanacak. Toplantının ana gündemi 'eğitimde fırsat eşitliği' olacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" konularında özel ihtisas komisyonlarının kurulacağını belirtti.

STK'LAR VE VELİLER DE ŞURADA OLACAK

Şura kapsamında okul öncesi eğitimden, üniversite giriş sistemine kadar muhtelif konularla ilgili çalışma grupları da oluşturulacak.

Bakanlık ve TBMM üyeleri dışında bakanlıklar, yerel yönetimler, üniversiteler ve STK'lar ile öğrenci ve veli temsilcileri de şuraya davet edilecek.

Şuranın temsiliyetini artırmak için tüm illerden katılımcılar seçilecek.