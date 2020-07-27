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27 Temmuz 2020 Pazartesi 21:02:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 21:02:00

İzmirli YKS birincisi başarısını 'evde kal'maya bağladı

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu sayısal puan türünde Türkiye 1'incisi olan İzmirli Eren Ceylan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evde geçirdiği sürede çok çalışarak başarıyı yakaladığını söyledi.

İzmir'in Urla ilçesindeki özel bir vakfın fen lisesi öğrencisi Ceylan, bugün açıklanan AYT sayısalda tam puan alarak Türkiye birincilerinden birisi oldu.

Okuldan bu yıl mezun olan 18 yaşındaki Eren Ceylan, AA muhabirine, sonuca şaşırdığını ama sınavda derece yaptığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ceylan, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs sürecinde evde geçirdiğim sürede çok çalışarak başarıyı yakaladım. Güzel bir sonuç bekliyordum ama birinci olduğumu öğrenince fazlasıyla şaşırdım. Çok mutluyum. Pandemi döneminde uzun süre evde olmak iyi geldi. Ben de zamanımı verimli kullandım. Eskiden günde daha az çalışırken, bu dönemde günde 12 saat çalışmaya başladım. Çalışmadan olmaz. Bu yıl gerçekten çok asıldım. Çünkü kendimi tanıyordum ve eksikliklerimin ne olduğu biliyordum. O yüzden eksik olduğum konulara ağırlık verdim. Şimdi bir tercih yapacağım bilgisayar mühendisliği ve elektrik-elektronik bölümlerini düşünüyorum."

Başarısında ailesinin yanı sıra hocalarının da emeği olduğunu dile getiren Eren Ceylan, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Ceylan'ın öğretmenlerinden İbrahim Orhan da öğrencisini tebrik etti.

Öğrencisinin yeni tip koronavirüs sürecinde de disiplinli çalışmasından ödün vermediğini ifade eden Orhan, "Öğretmenleriyle hep iletişim halinde olduk, ona destek sunmaya çalıştık. Biz bu emeğin karşılığını alacağını biliyorduk. Eren hem ders çalışan hem de sosyal yönü çok kuvvetli bir öğrenci. Kendini çok iyi yetiştirdi. Pandemi sürecini de çok iyi değerlendirdi. Onun çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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