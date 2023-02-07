07 Şubat 2023 Salı 23:08:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 23:08:00
Depremden etkilenen 10 ilde okullar iki hafta tatil
Kaynak: İHA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin vurduğu 10 ilde eğitim öğretime başlama süresinin uzatıldığını belirterek "Tatil süresi tamamında iki hafta oldu" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin vurduğu 10 ilde eğitim öğretime başlama süresinin uzatıldığını belirterek "Tatil süresi tamamında iki hafta oldu" dedi.
- Depremden etkilenen 10 ilde okullar iki hafta tatil
- Kış okulunda 250 bin öğrenci
- 12 ilde üniversitelerde bahar yarıyılı eğitim-öğretim dönemi ertelendi
- Türkiye genelinde eğitime 1 hafta ara verildi
- Kar nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi
- Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da eğitim öğretime 2 hafta ara verildi