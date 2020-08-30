Zimbabve'de 11 fil telef oldu

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'nin Pandamasue Ormanı'nda 11 filin telef olduğu bildirildi.



Zimbabve Milli Parklar ve Vahşi Yaşam İdaresi (ZİMPARKS) Tinashe Farawo, yerel basına yaptığı açıklamada, Pandamasau Ormanı'nda henüz tespit edilemeyen bir hastalık nedeniyle 11 filin telef olduğunu belirtti.

Farawo, fillerin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını kaydederek, "ZİMPARKS' göre fillerin ölümü şarbon salgından kaynaklanıyor. Veteriner uzmanlar sahalarda ve laboratuvar sonuçları bekliyoruz." dedi.



Komşu ülkesi Botsvana'da 3 ayda "gizemli" hastalık nedeniyle en az 350 fil telef olmuştu.



Zimbabve'de geçen sene kuraklık nedeniyle 200 fil telef olmuştu.