VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yüzde 49'u tamamlandı! Keşfedilen askeri sığınak ilk kez görüntülendi
Yüzde 49'u tamamlandı! Keşfedilen askeri sığınak ilk kez görüntülendi
Dünyada ilk kez Türkiye icra edecek
Rafale'ler için diyet ödeme vakti
Fransa'daki cinsel istismar mağduru konuştu
Bosphorus Film Lab projeleri ve Jürileri üyeleri belli oldu
"Bir şey biliyor ve söylemiyorsan adam değilsin"
BAE'den Türkiye kararı! Milyarlarca doları bulacak
Ayşenur Arslan yine rezil oldu
Avusturya kabinesinde dikkat çeken ''Türkiye'' detayı
Köln'de bir yürekli yürek! Ezana izin verdi
ABD'li uzmandan kabus gibi kehanet
Tunus'ta yeni hükümet kuruldu!
Türkiye'nin F-16 teklifiyle ilgili flaş açıklama
Başkan Erdoğan'dan iklim değişikliği mesajı
Meteoroloji il il uyardı!
AB Yüksek Temsilcisi uyardı: Harekete geçmemiz gerekiyor
Kılıçdaroğlu, neyin yolunu yapıyor
Türk SİHA'larına bir talip daha!
"Bu geçmiştekilerden farklı olacak"
Açıkhava'yı salladı
90'ları en iyi biz okuruz
Kızıyla aynı sahnede
Tiyatroseverlerle buluşacak
12 Ekim 2021 Salı 13:00:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 13:00:00

Yunanistan, Fransa için Afrika'ya asker gönderme ihtimalini tartışıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'dan askeri savunma ürünleri satın alan Yunanistan, Paris yönetimi için Afrika'ya asker gönderme ihtimalini tartışıyor.

Yunanistan'da, Fransa ile 28 Eylül'de imzalanan ve iki ülke arasında savunma, dış politika ve silahlanma alanlarında iş birliği öngören anlaşma ile ortaya çıkan Yunan askerlerinin Afrika'da görev alması ihtimali tartışılıyor.

AA'nın aktardığı habere göre anlaşma, her ne kadar Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından tarihi bir anlaşma olarak nitelendirilse de içeriğinde Yunanistan'a getirdiği yükümlülükler açısından muhalefet partilerince eleştiriliyor.

Anlaşma basit şekliyle askeri iş birliği ve stratejik ortaklıkla sınırlı kalmayarak, "Ortak menfaatlerin desteklenmesi için Sahel'de Fransız idaresindeki operasyonlarda olduğu gibi ortak birliklere ya da ortak operasyon alanlarına katılma" kapsamını da içeriyor.

Bu yönüyle iki ülke silahlı kuvvetleri arasında öngörülen iş birliği, Fransa'nın Sahel'de yürüttüğü askeri operasyonlara Yunanistan'ın da iştirakinin yolunu açıyor.

ANA MUHALEFET YUNANİSTAN'IN SAHEL'DEN UZAK DURMASINI İSTİYOR

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'a (SYRIZA) göre anlaşma, Yunanistan dış politika dogmalarında bir değişime de işaret ediyor. SYRIZA'nın Dış Politika Sorumlusu Yorgos Katrungalos, Yunan askerlerinin yurt dışındaki savaş bölgelerinde olası bir göreve gönderilmesinin, Orta Doğu ve Sahel'de istikrarsızlığın göç akınlarına yol açtığı bir dönemde, Yunanistan'ı sayısız tehditle karşı karşıya bırakacağını ileri sürdü.

SYRIZA lideri Aleksis Çipras, parlamentoda yaptığı konuşmada, Fransa'nın bölgede hayatını kaybeden askerlerine dikkati çekerek, hükümete Yunan askerlerinin de bölgede hayatını kaybedebileceğine ilişkin uyarıda bulundu.

İKTİDARDAN SAHEL İÇİN "TECRÜBE" YORUMU

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ise Fransa'nın, Sahel'deki yerel silahlı kuvvetleri yönlendirip, yardım edip, savaşta destek verdiği operasyonlarının (Advise, Assist and Accompany at fight) bölgede terörizmle mücadele amacı taşıdığını savunurken, Yunanistan'ın bu operasyonlara katılma olasılığını "önemli operasyonel tecrübe" olarak niteledi.

Yunanistan Parlamentosunda yapılan oylamada, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ile muhalefetteki Değişim Hareketi Partisi (KINAL), Yunan Çözümü Partisinin "Evet" oyu, SYRIZA, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve Mera 25 partisinin "Hayır" oyu verdiği anlaşma Yunan dış politikası için kapanmış bir sayfa gibi görünmüyor.

Çipras'ın, SYRIZA'nın 2023 seçiminde iktidara gelmesi halinde anlaşmanın Yunanistan askeri gücünün Sahel'e gönderilmesinin önünü açan ilgili maddelerini değiştirme sözü vermesi dikkati çekiyor.

Yeni Demokrasi Partisi, iki yılı aşkın süredir iktidar sürecinde, savunma iş birliği anlaşmalarına, silahlanma harcamalarına ağırlık verirken, ana muhalefetteki SYRIZA, Yunanistan'ı iflasın eşiğine getiren ekonomik krizin sebeplerinden birinin silahlanmaya yapılan aşırı harcamalar olduğunu hatırlatıyor.

FRANSA'DAN RAFALE ALMIŞLARDI

Savunmaya 2021 için 5,49 milyar avro, savunma harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar avro pay ayırdığını açıklayan Atina'nın askeri harcama planı son 11 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, Fransa'dan alınacak Rafale uçakları için yakında bu ülkeyle resmi anlaşmanın imzalanacağını açıklamıştı.

Yunanistan bütçe hedeflerine göre bu yıl ekonomisinin yüzde 10,5 daralacağını öngörüyor.

Etiketler : YUNANİSTAN Fransa Kiryakos Miçotakis
Çekimlerde talihsiz kaza

Çekimlerde talihsiz kaza
Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan' hasretine dayanamadı!

Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan' hasretine dayanamadı!
Pembe top Demet'te

Pembe top Demet'te
Muhteşem final

Muhteşem final
5'inci klip çekildi

5'inci klip çekildi
Aleyna dünya listelerinde

Aleyna dünya listelerinde
Erenköy Direnişi'ne özel hazırlık

Erenköy Direnişi'ne özel hazırlık
Akustik gece

Akustik gece
Yalı Çapkını muamması

Yalı Çapkını muamması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER