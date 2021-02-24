Yunan Türkolog: Erdoğan Batı'ya karşı bağımsızlık savaşında

Yunan Türkolog Ordinaryüs Profesör Dimitris Kitsikis Cumhur ittifakının Batı'ya meydan okuduğunu belirterek 2016'da Obama yönetiminin Başkan Erdoğan'ı ortadan kaldırarak 'Dişi Kurdu' (Meral Akşener) iktidar yapma planı olduğunu ifade etti.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, 1970'ten beri Kanada'daki Ottawa Üniversitesi'nde araştırmalar yapan Kitsikis, "Bugün Bahçeli ile Erdoğan Batı'ya karşı bağımsızlık için ittifak yapıyor. Mesele o değil, mesele Batı'ya karşı bağımsızlık kazanmak. Erdoğan hoşuna gitse de gitmese de büyük bir lider. Türkiye'yi Batı'dan tarafsızlıkla kurtardı. Örneğin Arapların lider Nasır'ı tarafsızlık politikası uygulamaya çalışmış ama başaramamıştı, umarım Erdoğan başarılı olur" dedi.