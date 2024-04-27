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Başkan Erdoğan, öğrenci velisinin darp ettiği öğretmenle görüştü
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27 Nisan 2024 Cumartesi 15:18:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 15:18:00

Başkan Erdoğan, öğrenci velisinin darp ettiği öğretmenle görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de öğrenci velisi tarafından darp eden öğretmeni telefonla arayarak üzüntülerini dile getirdi.

İstanbul'da Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö, sınıfta disiplinsizlik yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyararak yerini değiştirmişti.

Bunun üzerine okula gelen öğrenci velisi A.Ç., koridorda gördüğü öğretmen N.Ö.'ye aniden yumruk atmıştı.

Hastaneden darp raporu alan öğretmen N.Ö., karakola giderek saldırgandan şikayetçi olmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığını duyurmuştu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan öğrenci darp öğretmen istanbul
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