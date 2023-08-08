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08 Ağustos 2023 Salı 20:08:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 20:08:00

Yeni Zelanda tam yenilenebilir enerjiye geçen ilk ülke olmak için harekete geçti

Kaynak: AA

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Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşan ilk ülke olabileceklerine inandığını belirterek, bu konuda dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock ile çalıştıklarını söyledi.

Hipkins, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin tamamen yenilenebilir enerjiye geçiş planı hakkında bilgi verdi.

Hükümetin "alanının ilk örneği" iklim altyapısı fonunu başlatmak için BlackRock ile çalıştığını dile getiren Hipkins, Yeni Zelanda'nın dünyada yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşan ilk ülke olabileceğine inandıklarını ve buna bir adım daha yaklaştıklarını anlattı.

Ülkesi için büyük fırsatların "iklim liderliğinde" yattığını ifade eden Hipkins, BlackRock'un sağladığı 2 milyar doları bulan fonun bugüne kadar bir ülkeye yapılan en büyük dekarbonizasyon yatırımı olacağını duyurdu.

İzledikleri politikaların karbon salınımının azaltılmasında etkili olduğunu ve bu alanda son 9 yılın en düşük rakamına ulaştıklarını kaydeden Hipkins, iklim altyapısı fonunun Yeni Zelanda'nın yenilenebilir enerji fikri mülkiyetlerinin geliştirilebileceği anlamına geleceğini aktardı.

Hipkins, bugünün Yeni Zelanda'nın yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişinde ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Etiketler : yenizelanda yenilenebilir enerji asya
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