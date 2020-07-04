Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Başkan Erdoğan'ı örnek aldı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, kampanyaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı sloganı örnek aldı..
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyaya ilham oluyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, kampanyaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlarda sıkça kullandığı "Durmak yok yola devam" sloganıyla birebir örtüşen "Let's keep mooving" sloganını seçti.
HEP BİRLİKTE YOLA DEVAM
Başarılı siyasetçi, "Önümüzde büyük zorluklar var, ama bizim her şeyi halletmek için planımız var. Durmayı göze alamayız ve birlikte başarmaya devam etmeliyiz. 19 Eylül'de hep birlikte yola devam." sözleriyle seçmenine mesaj verdi.
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