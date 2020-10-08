Yemen ordusu duyurdu: Yemen destekli Husiler ağır kayıplar verdi

Orduya bağlı Amalika (Devler) Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'de son günlerde yaşanan çatışmalarda aralarında üst düzey komutanların da yer aldığı yüzlerce Husi milisin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, ordu birliklerinin, çatışmaların ardından Husi milislerin Hudeyde'nin güneyindeki Ed-Dureyhime ilçesine sızma girişimini engellediği aktarıldı.

İsmini vermek istemeyen bazı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre ise çatışmalar, sahada ilerleme kaydetmek için defalarca hükümet güçlerine saldırı düzenleyen Husilerin bölgede gerginliği tırmandırmasından sonra Hudeyde'nin güneyindeki cephelerde yoğunlaştı.

Aynı kaynak Hudeyde'deki çatışmalarda 15 Husi milisin öldüğünü, onlarcasının yaralandığını aktardı.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.