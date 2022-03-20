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20 Mart 2022 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:20 Mart 2022 Pazar 09:00:00

İşgalin 25. gününde son dakika gelişmeleri... Masada çıkış yolu arıyorlar! Rusya'nın tek şart var...

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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı 25. gününe girdi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, ülkesinde Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin bulunduğunu belirtti. Ukrayna'nın, Belarus ile arasındaki demir yolu bağlantısının sonlandırıldığı bildirildi. Rusya, çatışmaların son bulması için isteklerinin resmiyete dökülmesini şart koşarken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya Devlet Başkanı Putin'e çağırıda bulunarak, "Şimdi herkesin beni duymasını istiyorum. Özellikle Moskova'nın. Buluşma zamanı. Konuşma zamanı. Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlamanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 25. günde de devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşırken bombardımanın şiddeti de her geçen gün artıyor. Başkent Kiev ve ülkenin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuluyor.

Rusya'nın Kiev'e doğru ilerleyişi sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya Devlet Başkanı Putin'e çağırıda bulunarak, "Ukrayna'nın barış ve güvenliğine dair müzakereler, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan hasarı azaltması için tek şans" dedi. Henüz barış için bir adım atılmasa da insani durumlar için kısmi kararlar alındı

07:46 Japon lastik ve kauçuk mamul üreticisi Bridgestone, Rusya'da faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi.

06:07 Avustralya hükümeti, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya yaptığı askeri ve insani yardımları toplam 156 milyon Avustralya dolarına (Yaklaşık 115,7 milyon Amerikan doları) yükselttiğini açıkladı.

05:33 Ukrayna ordusu, Rusya'nın bu gece Ukrayna'nın Kiev bölgesine düzenlediği saldırılarda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

04:53 Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda ağır yaralanan Ukrayna'nın dünyaca ünlü tanınmış baletlerinden Artem Datsishin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

04:40 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, ülkedeki geniş çaplı savaşı göz önünde bulundurarak, sıkıyönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya almaya karar verdiğini belirtti.

04:33 Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Ukrayna ve halkına olan güçlü desteklerini tekrarladıklarını belirtti.

04:20 Rusya'nın Ukrayna saldırıları sırasında ölen ve yaralanan Rus askerlerinin Belarus'un Gomel kentine sevk edildiği öğrenildi.

03:40 Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, ABD'nin yaptırımlar çerçevesinden Rusya'nın GPS bağlantısını keseceğini belirterek, Rusya'nın kendi GPS sistemlerine geçmesi gerektiğini kaydetti.

03:25 Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya'nın askeri operasyonlara başladığı ilk günden itibaren Odessa açıklarına Ukraynalılar tarafından mayınlar döşediğini ve bu mayınlarda kopmalar başladığından mayınların İstanbul Boğazı ve Akdeniz'e ulaşabileceğini açıkladı.

02:27 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesindeki savaştan sorumlu olanların, İsviçre'deki banka hesaplarının dondurulması çağrısında bulundu.

01:24 Ukrayna'nın, Belarus ile arasındaki demir yolu bağlantısının sonlandırıldığı bildirildi.

00:27 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, ülkesinde Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin bulunduğunu belirtti.

00:08 Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarının başladığı günden bu yana ülkede görev yapan 6 yabancı uyruklu gazetecinin, Rusya'nın saldırıları sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Etiketler : DEMİRYOLU UKRAYNA BELERUS RUSYA
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