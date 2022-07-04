Ukrayna Başbakanı: Ülkenin kalkınması için 750 milyar dolar gerekiyor

Ukrayna Başbakanı: Ülkenin kalkınması için 750 milyar dolar gerekiyor

İsviçre'nin Lugano kentindeki Ukrayna Kalkınma Konferansı'nda konuşan Şmıgal, Ukrayna'da Rus saldırılarının oluşturduğu maddi hasara değindi.

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'daki altyapı zararının 100 milyar doları bulduğunu belirterek, Ukrayna'nın yeniden inşa edilebilmesi için 3 aşamalı kalkınma planı uygulanması gerektiğini kaydetti.

3 AŞAMALI KALKINMA PLANI

İlk aşamada halkın günlük yaşamının normale dönmesinin sağlanması gerektiğine dikkati çeken Şmıgal, ikinci aşamada geçici konut edindirme, hastane ve okul inşaatlarının yapılması, üçüncü aşamada ise ülkenin kalkınma sürecinin başlamasının öngörüldüğünü söyledi.

Şmıgal, söz konusu kalkınma planı için 750 milyar dolar gerektiğinin altını çizerek, "Bu yenilenme planı için lazım olan parayı kim ödeyecek?" ifadesini kullandı.

Öte yandan konferansta konuşan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın savaş sonrası yaralarının sarılması ve ülke ekonomisinin yeniden inşası için AB'nin özel bir platform oluşturacağını duyurdu.

"AB UKRAYNA'YA 6,4 MİLYAR DOLAR MADDİ DESTEK GÖNDERDİ"

Von der Leyen, savaşın başlamasından bu yana AB'nin Ukrayna'ya maddi destek bağlamında 6,4 milyar dolar gönderdiği bilgisini paylaşarak, "Daha fazla maddi destek gelecek. Orta ve uzun dönemli yeniden inşa sürecine ciddi bir şekilde ağırlık vereceğiz." dedi.

Ukrayna Kalkınma Konferansa yarın sona erecek. Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı temsil ediyor.