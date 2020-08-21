  • BIST
    1109.88
  • Dolar
    7,3170
  • Euro
    8,6167
  • Altın
    455,8580
İstanbul
19 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Belarus: AB yaptırımlarının üstesinden geleceğiz
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya ve Avrasya'da yankı uyandırdı
ABD, Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarından sorumlu tutulması çağrısını yineledi
Bakanlardan, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi için tebrik mesajları
Türkiye'den dünya pazarlarına siyah incir! 2020 hasadı başladı
Müjde sonrası MHP'den paylaşım: Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor
Emine Erdoğan'dan keşfedilen doğa gaza ilişkin paylaşım
Başkan Erdoğan'dan müjde sonrası anlamlı paylaşım: Bize durmak dinlenmek yok
Meclis Başkanı Şentop'dan 'Doğal gaz' açıklaması: Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası
Bulunan doğalgaz rezerviyle ilgili uzmanlardan çarpıcı yorumlar: Ekonomiye etkisi hemen görülecektir
Bakan Dönmez bu sözlerle duyurdu: Bulunan gaz son derece kaliteli
İşte dünyanın konuştuğu Fatih Sondaj Gemisi'nin hikayesi
Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım!
Bakan Albayrak: Cari açığı değil cari fazlayı konuşacağız
Şaşırtan araştırma! Hindistan'ın üçte biri koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatmış
"Türkiye ile doğal gaz ve petrolde aynı sorunları yaşıyoruz"
Libya krizindeki taraflar karşılıklı ateşkes çağrısında bulundu
Sivas'ta oynanacak ve Türkiye ile Macaristan arasında olacak UEFA Uluslar Ligi Maçı seyircisiz oynay ...
Tayvan'dan Çin'e tehdit: Düşmanca davranmayacağız ama düşmanca eylemlere karşılık vereceğiz
Alçaklıkta sınır tanımayan FETÖ, Başkan adayı Joe Biden'ın programlarına katılarak Türkiye aleyhine ...
Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulundu
HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'ten itiraf gibi açıklama: O kadınla evde bir gece birlikte kaldım
BioNTech'den heyecanlandıran aşı açıklaması: Ekimde onay başvurusu yapılacak
Başkan Erdoğan, cuma namazı için Eyüp Sultan'da
21 Ağustos 2020 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 18:30:00

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya ve Avrasya'da yankı uyandırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfi Rus ve Avrasya basınında geniş yer buldu.

Rus Vesti.ru internet sitesi, Karadeniz’deki doğal gaz keşfini “Türkiye, Rus gazına alternatif arıyor” başlığıyla verdi.

Haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları “Bu tarihi bir olay. Karadeniz'de ülke tarihinin en büyük doğal gaz sahasını keşfettik. 320 milyar metreküp hacme sahip. 2023 yılına kadar bunu vatandaşlarımıza sağlamayı planlıyoruz.” ifadeleriyle okuyuculara aktarıldı.

Rusya’dan Türkiye’ye Mavi Akım ve TürkAkım boru hatlarıyla doğal gaz sevk edildiği hatırlatılan haberde, salgın döneminde Rusya'dan Türkiye'ye sevkiyatın yarı yarıya düştüğüne işaret edildi.

"KEŞİF TÜRKİYE’NİN BÜTÇESİNE DESTEK OLACAK"

Ren TV’nin haber sitesinde ise gelişme “Karadeniz’de yapılan doğal gaz keşfi Türkiye’nin bütçe durumunu değiştirecek” başlığıyla verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Türkiye, enerjide tümden bağımsızlık için büyük bir adım attı.” ifadeleriyle aktarılan haberde, gerçekleştirilen doğal gaz keşfinin Türkiye’nin bütçesine katkı sağlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Rus haber ajansı İnterfaks’ın “Türkiye Karadeniz’de büyük doğal gaz sahası keşfetti” başlığıyla verdiği haberde, sahanın 320 milyar metreküp hacme sahip bulunduğu ve bunun Türkiye’nin en büyük doğal gaz keşfi olduğu bilgisine yer verildi.

Rus Pravda gazetesinin de “Türkiye Karadeniz’de doğal gaz buldu” başlığıyla aktardığı habere göre, Türkiye’nin Karadeniz’in yanı sıra Doğu Akdeniz’de de araştırma faaliyetleri yürüttüğüne işaret edildi.

Söz konusu keşif çalışmaları nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında bazı sorunların yaşandığını savunan gazete, Fransa’nın Yunanistan’ı desteklediği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa’yı sert bir şekilde uyardığı yorumunda bulundu.

KEŞFE AVRASYA'DAN İLGİ

Gürcistan'ın en büyük haber ajanslarından biri olan İnterpressnews, Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesi ile ilgili yaptığı açıklamasının ardından Gürcü haber ajansı İnterpressnews, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de büyük doğal gaz rezervleri keşfettiğini doğruladı" başlıklı haberi yayınladı.

Kaynak olarak Türk basınının gösterildiği haberde Erdoğan'ın, "Türkiye, Karadeniz tarihinin en büyük doğal gaz rezervlerini keşfetti." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Erdoğan'ın, "Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini" duyurduğu aktarılan haberde, Erdoğan'ın "Enerji kaynakları, kalkınmanın temel bir unsuru olmasının yanı sıra ulusal bağımsızlık için çok önemlidir." ifadesine dikkat çekildi.

Kazakistan ulusal haber ajansı Kazinform, AA'yı kaynak göstererek yayımladığı haberine "Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz kuyusu buldu" başlığı attı.

Türkiye'nin Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği belirtilen haberde, Erdoğan'ın "Hedefimiz 2023'te Karadeniz gazını kullanıma sunmak. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız." ifadesine yer verildi.

Zakon.kz haber sitesi, NTV televizyon kanalına dayandırdığı haberinde "Erdoğan, Karadeniz'de büyük doğal gaz kuyusunun bulunduğunu ilan etti" başlığını kullandı.

Haberde, Erdoğan'ın "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiği, Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği" sözlerine yer verildi.

Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "ülkenin çok uzun yıllar boyunca derin deniz sondajlarında tamamen dışa bağımlı olduğu, 2017'de enerji stratejisinin yenilendiği ve derin deniz arama filosunun genişletildiği" ifadeleri de aktarıldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER