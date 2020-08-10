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10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:13:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:37:00

Türkiye'nin hamlesi sonrası iyice tutuştular! Almanya'nın Akdeniz'de kör ve sağır siyaseti

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Almanya, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ve Yunanistan'ı doğrudan görüşmeler yapmaya çağırdı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Türkiye'nin Akdeniz'in doğusunda sismik araştırmalar yapma kararını endişeyle not ettiklerini ifade ederken Yunanistan'ın bölgedeki huzura kast eden korsan girişimlerine kör ve sağır kalmayı tercih ediyor. Yunanistan'ın sözünde durmadığı için sondaj çalışmalarına yeniden başladıklarını ifade eden Başkan Erdoğan 'Sözlerinde durmuyorlar biz de yolumuza devam ediyoruz' diye konuşmuştu.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Akdeniz’in doğusuna ilişkin gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, şimdi orada yeniden gerilim yaşanmasından dolayı endişe duyduklarını ifade etti.

"En önemlisi ve acilen ihtiyaç duyulan şey, ilgili ülkelerin, Yunanistan ve Türkiye'nin birbirleriyle doğrudan görüşmeler yapmalarıdır." diyen Seibert, burada ihtilaflı deniz hukukuna ilişkin konuları da ele almalarını ve çözümlenmesini ümit ettiklerini belirtti.

Seibert, Alman hükümetinin her iki tarafla temasta olduğunu aktararak Alman hükümetinin olabildiği yerde katkı sunmaya hazır olduğunu, ancak doğrudan görüşmelerin yapılmasının önemli olduğunu savundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Türkiye’nin Akdeniz’in doğusunda sismik araştırmalar yapma kararını endişeyle not ettiklerini söyledi.

Burger, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın birçok kez uluslararası hukuka riayet edilmesi ve Akdeniz’in doğusunda gerilimi azaltmaya dönük adımların atılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiğini belirterek, bu açıdan mevcut durumda sismik araştırmalar yapmanın yanlış bir sinyal olduğunu ileri sürdü.

Tek taraflı adımların çözüm konusunda ilerleme sağlayamayacağını iddia eden Burger, açık konuların taraflarca müzakere yoluyla açıklığa kavuşturması çağrısında bulundu.

Yunan yönetimi, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz meselelerini müzakere etme, sorunlara hakça çözümler geliştirme teklifine yanaşmazken son yıllarda deniz yetki alanları konusunda Kıbrıs Rum kesimi ve bazı bölge ülkeleriyle tek taraflı adımlar atmaya devam ediyor.

Türkiye, son dönemde söz konusu tek taraflı adımlara karşı kendi tedbirlerini almakta kararlı olduğu mesajı yineliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN "SÖZLERİNDE DURMADILAR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü ise "Şansölye Merkel benden bir ricada bulundu. Sondaj çalışmalarını durdurursanız benim işimi kolaylaştırırsınız diye. Ben de ona 'Yunanistan'a ve diğerlerine güveniyorsanız biz çalışmalara ara veririz ama ben onlara güvenmiyorum, sözlerinde durmayacaklar' dedim nitekim öyle de oldu" demişti.

Verilen sözlerde durulmadığı için sondaj çalışmalarına yeniden başladıklarını ifade eden Erdoğan "Sözlerinde durmuyorlar biz de yolumuza devam ediyoruz" diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yunanistan'ın Türkiye ile mütabık kalmışken Mısır'la korsan anlaşma imzalaması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ''Görüşmeleri durduruyorsunuz Almanlara da Yunanlılara da bildirin, biz bu müzakereleri başlatamıyoruz. Yunanistan'la Mısır'ın yaptığı anlaşmada bizim için yok hükmündedir.' talimatı verdiğini söyledi.

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