Türk SİHA'ları panikletti! Rusya ve Ermenistan'dan ortak Azerbaycan kararı

Türkiye'nin Azerbaycan'a "SİHA'larımız emrinizde" açıklamasından sonra Ermenistan Rusya'ya daha fazla yaklaşmaya başladı.

ERMENİSTAN SÖZCÜSÜ AÇIKLADI

Sözcü Stepanyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bugün Ermenistan'da Rusya ile ortak hava savunma sistemleri tatbikatı başlattıklarını belirterek, tatbikatın amacının “keşif ve silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) karşı mücadele yöntemlerinin incelenmesi” olduğunu kaydetti.

Tatbikat sırasında SİHA’lara karşı yeni mücadele yöntemlerinin geliştirileceğini aktaran Stepanyan, “Tatbikata Rus ve Ermeni hava savunma sistemlerinin komutanları, Rus ve Ermeni avcı savaş uçakları ve Ermenistan ordusunun hava savunma sisteminin bütün birlikleri katılıyor.” ifadelerini kullandı.

Tatbikatın ne zaman sona ereceği konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

SSB BAŞKANI İSMAİL DEMİR: SİHA'LARIMIZ, FÜZELERİMİZ, HARP SİSTEMLERİMİZ AZERBAYCAN’IN EMRİNDEDİR

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Savunma sanayiimiz SİHA’larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan’ın emrindedir" ifadelerini kullanmıştı.