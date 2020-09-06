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06 Eylül 2020 Pazar 01:03:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 01:03:00

Trump'ın açıklaması Vucic'i şaşırttı

Kaynak: AA

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Kosova ile Sırbistan arasında Beyaz Saray'da varılan anlaşmaya ilişkin yayınlanan son görüntü tartışma yarattı. Sırbistan Devlet Başkanı'nın İsrail maddesinin farkında olmayarak anlaşmayı imzaladığı iddia ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Oval Ofis'te bir basın toplantısı düzenledi.

İki ülkenin vardığı ekonomik anlaşmanın detaylarını açıkladı.

Trump açıklarken Vucic'in şaşırdığı görüldü

Yayınlanan son görüntülerde, Trump anlaşmanın İsrail'le ilgili maddelerini açıklarken Vucic'in yaşadığı şaşkınlık ortaya çıktı.

Vucic'in başını eğdiği, sitemle heyetine baktığı anlar kameraya yansıdı. Şimdi birçok kesimden Sırbistan Devlet Başkanı'nın ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını öngören bir maddeden haberinin olmadığı, anlaşmayı tam olarak bilmeden imzaladığı eleştirileri getiriliyor.

Toplantının oturma düzeni de eleştiri konusu oldu.

Basın toplantısından önce Vucic'in Trump'ın masasının önünde bir sandalyeye oturtulmasının diplomatik nezaket kurallarına uygun olmadığı belirtiliyor.

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