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02 Temmuz 2023 Pazar 14:13:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 14:13:00

Tonga'da 6,9 büyüklüğünde deprem oldu

Kaynak: AA

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Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga Krallığı'nda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Tonga'nın Neiafu şehrinin 132 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

225 kilometre derinlikte meydana gelen depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi paylaşılmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Etiketler : pasifik okyanusu tonga deprem
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