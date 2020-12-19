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Suudi Arabistan ve Rusya iş birliğini artırmak için çalışmaya devam edecek
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19 Aralık 2020 Cumartesi 23:44:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 23:46:00

Suudi Arabistan ve Rusya iş birliğini artırmak için çalışmaya devam edecek

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İki ülkenin aralarındaki ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaya devam etme konusunda anlaştığı bildirildi.

Suudi Arabistan ve Rusya, aralarındaki ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaya devam etme konusunda anlaştı.

Rusya-Suudi Arabistan Hükümetler arası İşbirliği Komitesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman bin Abdulaziz ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'dan yapılan açıklamada yetkililerin, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, sanayi ve yatırım iş birliğini artırmak için çalışmaya devam etme konusunda anlaştığı ifade edildi.

Yetkililerin ayrıca Hükümetler arası İşbirliği Komitesi 7. dönem toplantısının 2021'de Suudi Arabistan'da yapılmasına karar verdiği aktarıldı.

Etiketler : Suudi Arabistan rusya iş birliğ
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