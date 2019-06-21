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Suriyeliler 6 kıtada 127 ülkeye dağıldı Suriyeliler 6 kıtada 127 ülkeye dağıldı

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21 Haziran 2019 17:16 | Cuma

Suriyeliler 6 kıtada 127 ülkeye dağıldı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Suriyeliler 6 kıtada 127 ülkeye dağıldı. 2018 sonu itibarıyla Türkiye'deki Suriyeli sayısı 3 milyon 622 bine ulaştı." dedi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, varılacak herhangi bir siyasi çözümün, evlerini terk etmek zorunda kalarak 6 kıtada 127 ülkeye dağılan Suriyelilerin geri dönüş hakkını güvence altına alması ve yeni insani krizlerin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejiminin Mart 2011'de başlayan halk protestolarına şiddetle karşılık verdiklerini, bu nedenle 2012'nin sonunda ülkeden göçün başladığını anımsattı.

Suriye halkının özgürlük mücadelesinden vazgeçmemesi üzerine rejimin, Lübnan ve İran'dan "mezhepçi milislerin ve devrim muhafızlarının" yardımını istediğini vurgulayan Mustafa, aynı zamanda varil bombası ve "uluslararası kırmızı çizgi" şeklinde nitelenen kimyasal silahlara başvurduğunu hatırlattı. 
Mustafa, yerinden edilenlerin yaşadıklarını ise "Bu kişilerin durumu çok zor. Bir taraftan kardeşleri hala işgal, tiranlık ve işkencelerden mağdurken kendilerini rahat hissedemiyor. Diğer yandan kamplarda mantık dışı ve son derece olumsuz koşullarda yaşıyorlar." sözleriyle anlattı.

SMDK Başkanı, "Birleşmiş Milletler (BM) sponsorluğunda varılacak herhangi bir siyasi çözüm, Suriyeli mültecilerin büyük kısmının ülkeye dönmesi için güvence sağlamalı. Onlara ülkenin yeniden inşasına katkı sağlamaları için kapı açmalı." önerisinde bulundu.

Lübnan'daki Suriyelilerin durumu

"Özellikle Lübnan'daki kamplarda çıkmaza düşmüş Suriyelilerin durumu kabul edilemez." değerlendirmesini yapan Mustafa, ülkede pozitif yaklaşımların da bulunduğunun altını çizdi.

Mustafa, kışkırtıcı söylemler için ise Hizbullah'ı suçlayarak, "Kışkırtıcı dilin Lübnan halkını temsil etmediğini biliyoruz. Taciz kampanyalarının daha fazla tahribata yol açmaması ya da öngörülemez bir kıvılcım çıkartmadan sona ermesi için rasyonel kesimlere çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın rolü

Rusya'nın rolüne değinen Mustafa, "Bir taraftan katliam ve tehcire destek oluyor ve katkı sağlıyor. Diğer taraftan kendince bir düzeni empoze ediyor, siyasi çözümü baltalıyor. Uluslararası mekanizmalara engel oluyor ve onların müdahil olmasının önüne geçiyor. Geri dönenlerden birçoğu kaybolurken, ülkeye güvenli biçimde dönenler olduğu yalanını uyduruyor." tespitinde bulundu.

Mustafa, Suriyeli mültecilere ülkeye geri dönmeleri için baskı yapılmaması konusunda uyarı yaptıklarına işaret ederek, "Aksi halde rejim, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları güdümündeki terörist milislerin çok büyük tehlike arz ettiğinin altını çiziyoruz." dedi.

Türkiye'nin rolü

Türkiye'nin de rolüne değinen SMDK Başkanı Mustafa, "Bugün Türkiye, Suriye halkına karşı ilkeli, ahlaklı ve insani tutum bağlamında en sadık ülkedir. Oynadığı olumlu rol, dünyadaki en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan ülke olması Suriye halkı tarafından asla unutulmayacaktır." yorumunu yaptı. 

Rakamlarla Suriyeli mülteciler

SMDK Başkanı Mustafa, Suriyeli mültecilere ilişkin şunları kaydetti:

"Suriyeliler, dünyadaki yerinden edilmiş toplulukların en büyüğünü oluşturuyor. Toplamda 13 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bunun 6 milyon 184 bini ülke içinde yerinden edildi, 6 milyon 654 bini başka ülkelere sığındı, 140 bin Suriyeli sığınma talebinde bulundu. Suriyeliler 6 kıtada 127 ülkeye dağıldı. Ancak yüzde 85'i halen Ortadoğu bölgesinde. 2018 sonu itibarıyla Türkiye'deki Suriyeli sayısı 3 milyon 622 bine ulaştı. Lübnan'da 944 bin 200, Ürdün'de 676 bin 300, Irak'ta 252 bin 500, Mısır'da 132 bin 900 Suriyeli yaşıyor."

(AA)

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