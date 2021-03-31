  • BIST
    1395.79
  • Dolar
    8,3567
  • Euro
    9,8753
  • Altın
    453,5780
İstanbul
4 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden'a "sözde soykırım" baskısı
AB ve BM'den Türkiye'ye övgü
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2-3 hafta içinde üretim yapılacak
CHP'li Kaftancıoğlu'na tepki: PR için konuşmuş
SpaceX'in Mars projesi Starship'ten kötü haber!
"Türk polisine koskoca bir alkış" deyip duyurdu
O sözler bana ait değil
Sosyal medyada 'sahte benlik' tehlikesi
İdrarda köpürme böbrekte sorunun habercisi
Egzersiz sonrası ağrı 24 saatte geçmezse dikkat!
Günlük Burç Yorumları
Sağlıklı yemek tabağının olmazsa olmazları
Bakan Koca: Yerli aşı ve sprey son aşamada
Beyaz Saray: DSÖ'nün Kovid-19 raporu elzem veriler, bilgiler ve şeffaflıktan yoksun
Turkcell ana sponsorluğundaki Platin Webinar'da İlham Veren Kadınlar buluştu
Koronavirüste illere göre vaka haritası güncellendi
Türkiye'de bugün 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı
Özgürlük asansörü
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Hamas lideri Heniyye: Geri dönüş hakkı, vazgeçilmeyecek kutsal bir haktır
Bakan Koca: Mutasyon oranı yüzde 75'lere ulaştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 550 bini geçti
Ankara'da yüz yüze eğitim devam edecek
Kimlikle seyahat dönemi resmen başlıyor
31 Mart 2021 Çarşamba 08:45:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 08:46:00

SpaceX'in Mars projesi Starship'in 4. deneme uçuşu da başarısız oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

SpaceX'in Mars projesi Starship'ten yine kötü haber geldi. 4. deneme uçuşu da başarısız olan projenin, fırlatmadan 5 dakika 49 saniye sonra infilak ettiği belirtildi.

Spacex'in Mars yolculuğunda kullanılmak üzere tasarladığı roket prototipi SN11, fırlatmadan 5 dakika 49 saniye sonra infilak etti.

ABD'li uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı yeni nesil uzay aracı Starship, 4. uçuş denemesinde de başarısız olarak havada infilak etti.

SpaceX'in 4. yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdiği yeni nesil dev uzay aracı Starship'in prototip roketinin, sisli bir havada gerçekleştirilen fırlatılışından bir süre sonra infilak ettiği anlaşılırken parçalarının kilometrelerce alana yayıldığı kaydedildi.

SpaceX'e ait Youtube hesabından fırlatma görüntüleri yayınlanan uzay aracı, çıktığı 10 kilometre yükseklikten fırlatma platformuna dönüş için alçalmaya başladığı sırada iletişimin kesildiği gözlenirken SpaceX sunucusu, kısa süre sonra denemenin başarısız olduğunu anons etti.

Teksas'ın Meksika sınırı yakınındaki deneme platformundan yapılan fırlatmadan 5 dakika 49 saniye sonra infilak eden SN11 adlı uzay aracından önce SpaceX'in yaptığı 3 uçuş denemesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Uzay şirketinin kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın diğer araçlardan farklı olarak, Mars'a aynı anda onlarca kişi gönderme hayaliyle geliştirdiği dev boyutlu Startship'in neden patladığı henüz bilinmezken SpaceX mühendisi John Insprucker, roketin uçuş testinin Youtube yayını videosunda, "Araçtaki tüm verileri kaybetmiş görünüyoruz. Ne olduğunu takımdan öğrenmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

Starship, ay ve Mars'a gelecekte yapılacak yolculuklarda insan ve 100 ton kargo taşımak üzere geliştirilen ağır kaldırma roketinin bir dizi prototipinden biriydi.

Etiketler : Spacex MARS ABD SN11
Türkiye güzelinin kalbini Murat çaldı

Türkiye güzelinin kalbini Murat çaldı
Düğün heyecanı sardı

Düğün heyecanı sardı
Aile dediğin aynı çatıda olmalı

Aile dediğin aynı çatıda olmalı
Hem pop hem caz

Hem pop hem caz
Ticarette DESTAN yazacak

Ticarette DESTAN yazacak
Başarısı ABD basınında

Başarısı ABD basınında
Günü geçmiş süt içti, hastanelik oldu!

Günü geçmiş süt içti, hastanelik oldu!
‘Kırmızı Kamyon' heyecanı

‘Kırmızı Kamyon' heyecanı
Kıyafetleri ikinci el

Kıyafetleri ikinci el

EN ÇOK OKUNAN HABERLER