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14 Temmuz 2020 Salı 22:08:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 22:08:00

Singapur ve Malezya, sınır geçişlerini kısmi olarak başlatacak

Kaynak: AA

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Güneydoğu Asya ülkeleri Singapur ve Malezya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan sınır geçişlerini 10 Ağustos'ta kısmi olarak başlatma kararı aldı.

Channel News Asia televizyonunda yer alan habere göre, iki ülke Dışişleri Bakanları tarafından yayımlanan ortak açıklamada, "Karşılıklı Yeşil Hat" ve "Süreli Gidiş Geliş Düzenlemeleri" kapsamında iş ve çalışma amacıyla ülkeler arasında seyahat eden kişilerle sınırlı olmak üzere 10 Ağustos'tan itibaren sınır geçişlerine izin verileceği belirtildi.

Karşılıklı Yeşil Hat Düzenlemesi, Singapur ve Malezya vatandaşlarının iş ve çalışma amacıyla diğer ülkeye kontrollü şekilde seyahat etmesini sağlayacak. Ziyaretçiler ülkede bulunma sebeplerini ve seyahat programlarına gümrük makamlarına ibraz etmek ve buna uymak ve diğer ülkede Kovid-19 kapsamında uygulanan karantina ve sosyal mesafe tedbirlerine uymakla yükümlü olacak.

Süreli Gidiş Geliş Düzenlemesi ise vatandaşların iş ve çalışma amacıyla komşu ülkede süreli olarak bulunmasına imkan sağlayacak. Düzenleme kapsamında komşu ülkede süreli ikamet eden vatandaşların 3 ay boyunca ülkede kalmak şartıyla bir hafta ülkesine dönmesine izin verilecek.

Malezya ve Singapur arasında kara ve demir yolu hatları olan iki köprü ve deniz geçişleriyle bağlanan Johor Boğazı bulunuyor.

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