15 Mayıs 2024 Çarşamba 19:41:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 19:41:00
Akarca'dan Başkan Erdoğan'a veda ziyareti
Yargıtay Başkanlığı görevini devreden Mehmet Akarca, Başkan Erdoğan'a ziyaretinde bulundu.
Yargıtay Başkanlığı görevini devreden Mehmet Akarca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.
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