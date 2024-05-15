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Akarca'dan Başkan Erdoğan'a veda ziyareti
15 Mayıs 2024 Çarşamba 19:41:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 19:41:00

Akarca'dan Başkan Erdoğan'a veda ziyareti

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Yargıtay Başkanlığı görevini devreden Mehmet Akarca, Başkan Erdoğan'a ziyaretinde bulundu.

Yargıtay Başkanlığı görevini devreden Mehmet Akarca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.

Etiketler : başkan erdoğan yargıtay mehmet akarca
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