Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
Kaynak: AA,İHA
Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya geldi.
Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya geldi. İlk olarak Kara Kuvvetleri Karargahında Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile görüşen Korgeneral Mohamed Ghoul, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak tarafından kabul edildi. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
- Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
- CHP'li İBB, halkın hizmetinde olan o alanı iptal etti
- Başkan Erdoğan'dan Slovakya Başbakanı'na yapılan saldırıya kınama
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik saldırıyı kınadı
- Akarca'dan Başkan Erdoğan'a veda ziyareti