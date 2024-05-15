15 Mayıs 2024 Çarşamba 21:01:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 21:01:00
Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.
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