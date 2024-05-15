VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
CHP'li İBB, halkın hizmetinde olan o alanı iptal etti
Başkan Erdoğan'dan Slovakya Başbakanı'na yapılan saldırıya kınama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik saldırıyı kınadı
Akarca'dan Başkan Erdoğan'a veda ziyareti
15 Mayıs 2024 Çarşamba 21:01:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 21:01:00

Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.

Etiketler : HAKAN FİDAN KATAR AL SANİ GÖRÜŞME
Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde

Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
Dubai yolcusu

Dubai yolcusu
Askerden sahnelere dönüş

Askerden sahnelere dönüş
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!
Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan
Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti

Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX