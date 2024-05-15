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15 Mayıs 2024 Çarşamba 20:12:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 20:12:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik saldırıyı kınadı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Slovakya Başbakanı Sayın Robert Fico'ya yönelik menfur saldırıdan büyük bir üzüntü duydum. Bu suikast girişimi demokrasiye doğrudan bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Bu tür eylemlerin hiçbir toplumda yeri olmaması gerektiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Başbakana acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Slovakya halkına geçmiş olsun dileklerimi ileterek, bu tür vahşi saldırıların dünya genelinde kınanmasını ve faillerin hesap vermesini diliyorum."

Etiketler : cevdet yılmaz robert ficoya geçmiş olsun
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