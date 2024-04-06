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Rusya'dan Moskova'daki terör saldırısı için dikkat çeken iddia: Macron ve Batı suç ortağı
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06 Nisan 2024 Cumartesi 20:46:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 20:46:00

Rusya'dan Moskova'daki terör saldırısı için dikkat çeken iddia: Macron ve Batı suç ortağı

Kaynak: AA

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 144 kişinin öldüğü terör örgütü DEAŞ'ın Moskova'daki saldırısına ilişkin "Macron ve bazı Batılı liderler, Moskova'daki terör saldırısının suç ortağı ve sponsorları." şeklinde konuştu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bazı Batılı ülke liderlerinin Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna geçen ay düzenlenen terör saldırısının "suç ortağı" ve "sponsorları" olduğunu öne sürdü.

Medvedev, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart'ta düzenlenen terör saldırısı ile ilgili Telegram kanalından açıklama yaptı.

Söz konusu terör eylemini gerçekleştirenlerin yakalandığına dikkati çeken Medvedev, "Bu pislikler, inançları uğruna ölmeye hazır din fanatikleri değiller. Bunlar, az para karşılığında kiralanan ve eğitilmiş suikastçılardır." ifadelerini kullandı.

"Saldırının gerçek organizatörlerinin Ukrayna yetkililerinin olduğunu ve halen DEAŞ'ın gölgesinde saklandığını" ileri süren Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bazı Batılı ülke liderlerinin, yapılan saldırının "suç ortağı" ve "sponsorları" olduğu yorumunda bulundu.

Medvedev, "Macron'un söylemi ve eylemleri, 22 Mart'taki terör saldırısının suç ortağı olarak nitelendirilebilir. Macron ve diğer bazı Batılı liderlerin bu korkunç terör saldırısının sponsorları olduğu aşikar. Bu affedilemez. Burada dokunulmazlıkların arkasına saklanılamaz. Onlar artık Rusya'nın basit olmayan düşmanlarıdır." değerlendirmesinde bulundu

MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanmıştı.

Saldırıya ilişkin bugüne kadar 11 kişi tutuklanmıştı.

Etiketler : Rusya Fransa Moskova Terör saldırısı
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