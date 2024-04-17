Rusya'dan Çernigiv'e füze saldırısı!

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın, ülkesinin Çernigiv kentine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırının düzenlendiği bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, "İnsanlar enkaz altında. Şu ana kadar 20 kişi yaralandı, 10 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ölü sayısının artabileceğine dikkati çeken Zelenskiy, şu değerlendirmede bulundu:

"Ukrayna yeterli hava savunma sistemlerine sahip. Dünyanın Rus terörüne karşı mücadele kararlılığı yeterli olsaydı bunlar yaşanmazdı. Teröristler ancak terörü durdurabilecek ve hayatı koruyabilecek olanları korkutmayı başardıklarında yaşamları yok edebilirler. Kararlılık önemlidir. Destek önemlidir. Ukrayna'nın kararlılığı yeterlidir. Ortaklarımızın yeterli kararlılığına ve desteğine ihtiyaç var."

Çernigiv Belediye Başkanı Oleksandr Lomako da basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın 09.00 sularında Çernigiv'de nüfusun yoğun olduğu semte füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Lomako, saldırıda 8 katlı bir sosyal tesisin hedef alındığını, binanın ve çevredeki araçların hasar gördüğünü söyledi.