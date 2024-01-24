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Rusya'dan BMGK'ya acil toplanmaya çağırısı
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24 Ocak 2024 Çarşamba 22:27:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 22:27:00

Rusya'dan BMGK'ya acil toplanmaya çağırısı

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus uçağının vurulmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplanmaya çağırdıklarını duyurdu.

Lavrov, New York'taki BM binasında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BMGK'nın dönem başkanı Fransa'nın görevini yerine getireceğini umduğunu belirten Lavrov, BMGK'nın acilen bir araya gelmesi gerektiğini savundu.

Lavrov, toplantının bugün gerçekleşmesini talep ettiklerini aktararak, Ukrayna'nın burada neden Ukraynalı esirlerin de bulunduğu uçağı vurduğunu açıklamasını beklediklerini dile getirdi.

Rus uçağının vurulması

Rusya Savunma Bakanlığı, 65 Ukraynalı esir dahil, 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurmuştu.

Uçakta, 6 kişilik mürettebat, esir değişimi için 65 Ukraynalı askeri personel ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Etiketler : Rusya Dışişleri Bakanı BMGK toplantısı BMGK çağrısı Rusya Dışişleri
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