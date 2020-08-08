Rusya açık açık tehdit etti: Füze atana nükleer bomba atarız

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı 'nükleer saldırı başlatma koşulları'na göre, Rusya'ya herhangi bir balistik füze fırlatılması halinde, Moskova nükleer bombaları kullanabilir. Üst düzey Rus subayların açıklamalarında, ABD ile Rusya arasında süresi dolmak üzere olan New START anlaşmasını işaret etti.



ABD ile girdiği nükleer yarışta 7 bin nükleer bombaya sahip olduğu iddia edilen Rusya'dan, olası bir saldırıya karşı gözdağı gibi bir açıklama geldi.



Rusya Genelkurmay üyesi üst düzey subaylar Andrey Sterlin ve Alexander Khryapin, Rusya'ya yönelik herhangi bir füze saldırısına, nükleer bombayla karşılık verilebileceğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı'nın Red Star gazetesindeki açıklamalarda, 'Rusya'ya yönelik, herhangi bir füze saldırısı, nükleer donanımlı bir füze olarak değerlendirilecektir. Fırlatılan füzeyle ilgili bilgiler, duruma bağlı olarak nükleer kuvvetlerin tepkisinin belirleyecek,ülkenin en üst düzey liderliğine iletilecek" ifadelerine yer verildi.

'EN KÖTÜ SENARYO' DEĞERLENDİRİLECEK

Rus subaylar, Rus füze saldırı uyarı sisteminin fırlatılan bir füzenin nükleer olup olmadığını belirleyemeyeceğini, bu nedenle en kötü durum senaryosunun değerlendirileceğini belirttiler.

ABD ile Rusya arasındaki New START (Stratejik Silah Azaltma Anlaşması) nükleer silah azaltma anlaşmasının süresi 5 Şubat 2021'de sona erecek.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın süresini uzatmayı reddetti. Anlaşma, konuşlandırılan stratejik nükleer savaş başlıklarının sayısını sınırlıyor ve her iki ülkenin de birbirlerini hem uzaktan hem de yerinde nükleer silah takibine izin veriyor.

Sterlin ve Khryapin'e göre, anlaşmanın sona ermesiyle, ABD sınırsız bir şekilde silah stoklarını artıracak ve bir kez daha gezegeni küresel bir nükleer felaketin eşiğine sürükleyecek...

star.com.tr