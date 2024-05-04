VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İBB ihmali can almıştı: 4 kişiye gözaltı kararı
Mehmetçik, zehir tacirlerine geçit vermiyor
"Savunma sanayimizde 100 yıllık projeleri 22 yıla sığdırdık"
Türkiye'den ilk hac kafilesi 9 Mayıs'ta kutsal topraklara gidecek
Bakan Tunç'tan UCM Başsavcısına Gazze çağrısı
112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen aramalar pes dedirtti!
04 Mayıs 2024 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 15:30:00

Endonezya'daki sel ve toprak kaymasında 15 kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen sel ve toprak kaymasında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı yazılı açıklamada, toprak kaymasının dün adanın Luwu bölgesinde etkili olduğunu belirterek, "Luwu'da sel ve toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Sulawesi Adası'nın başka bir bölgesinde ise 1 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildiren Muhari, evlerden 100'den fazlasının ciddi hasar aldığını, 42'sinin sürüklendiğini kaydetti.

Yol ve köprülerin de hasar gördüğünü ifade eden Muhari, sel ve toprak kaymasından binlerce insanın etkilendiğine dikkati çekti.

Yağmur mevsimlerinde heyelanlara eğilimli olan Endonezya'da geçen aylarda da toprak kaymaları yaşanmış ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : endonezya heyelan sel
Kuzey 6 yaşına bastı

Kuzey 6 yaşına bastı
Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz

Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz
Duygusal Serkan

Duygusal Serkan
Çifte kutlama

Çifte kutlama
Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!

Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!
Yeniden evlendi

Yeniden evlendi
"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"

"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"
Fikriye'yi keyifle oynadım

Fikriye'yi keyifle oynadım
Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı

Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX