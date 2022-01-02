Dünyanın gözü bu toplantıda!

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02 Ocak 2022 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 11:30:00

Rus uzman Yuri Mavaşev: Türkiye'nin tutumu gelecekteki dünya düzeni için büyük önem taşıyor

Kaynak: Star.com.tr

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Türkiye'nin tamamen ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ifade eden Rus uzman Mavaşev, Türkiye'nin NATO-Rusya Konseyi toplantısının düzenlenmesi konusundaki tutumunun gelecekteki dünya düzeni için büyük önem taşıdığını yazdı.

Rus uzman Yuri Mavaşev, Rusya ve NATO arasındaki müzakerelerde Türkiye'nin rolü konusunda değerlendirmelerde bulundu.

NATO-RUSYA TOPLANTISI UMUT VERİCİ

Mavaşev, "Güven ve doğrula" başlıklı makalesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO-Rusya Konseyi'ni (NRC) Ocak ayında toplantıya çağırmasının uluslararası çevrelere umut verdiğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN TUTUMU GELECEKTEKİ DÜNYA DÜZENİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun müzakerelere ilişkin açıklamalarına makalesinde yer veren Mavaşev, Türkiye'nin NRC toplantısının düzenlenmesi konusundaki tutumunun gelecekteki dünya düzeni için büyük önem taşıdığını yazdı.

"TÜRKİYE, TAMAMEN ULUSAL ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYOR"

Kuzey Atlantik İttifakı'nın eski bir üyesi olan Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde pragmatik bir yaklaşım sergilediğini söyleyen Mavaşev, "Tamamen ulusal çıkarları doğrultusunda hareket eden Türkiye'nin, Moskova ile NATO aracılığıyla diyalog çağrısında bulunmaya ve Rusya'ya karşı yaptırımlara karşı durmaya devam etmesi beklenebilir" dedi.

"TÜRKİYE, ABD'NİN F-35 KARARINI UNUTMAYACAK"

ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde Türkiye'nin F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'ndan çıkarılmasına değinen Mavaşev, "Alınan kararın Türkiye tarafından unutulmayacağına hiç şüphe yok. Gerçek şu ki Ankara, ortak seçerken "güven ama doğrula" ilkesine çok daha yakın" dedi.

Etiketler : RUSYA NATO TÜRKİYE
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