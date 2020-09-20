Rus uçakları, Suriye'nin İdlib kentinin güneyini bombalıyor
Kaynak: DHA
Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'nden Rus savaş uçakları, Suriye'nin İdlib kenti güneyini bombalıyorlar.
Türkiye sınırına kara yolu ile 45 kiometre mesafede bulunan İdlib kenti, bugün saat 11.00 itibarıyla Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'nden havalanan Rusya'ya ait savaş uçaklarıyla vurulmaya başlandı.
Hava saldırısı nedeniyle meydana gelen patlamalar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de duyuluyor.
Yerleşim alanları ve çevresine yapılan saldırılarda uçakların yaklaşık 20 sorti yaptığı bildirildi.
- AB büyük teknoloji şirketleri için katı kurallar getiriyor
- Navalni tedavi gördüğü hastanede yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı
- Irak'tan, Kazımi'nin Ankara ziyaretine ilişkin açıklama
- İran Meclis Başkanı, Ruhani hükümetini "pasif" kalmakla suçladı
- Türkiye'ye övgü: Koronavirüs tedbirlerinden etkilendim
- Rus uçakları, İdlib'in güneyini bombalıyor