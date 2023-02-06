Putin'den deprem nedeniyle Erdoğan'a taziye mesajı

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle telgraf gönderdi.

Putin'in Erdoğan'a mesajında, "Ülkenizde meydana gelen depremin yol açtığı çok sayıdaki can kaybı ve büyük yıkımlar nedeniyle derin başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, felaket sonucu yaralananlar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim. Bu konuda gerekli yardımı sağlamaya hazırız." ifadelerine yer verildi.