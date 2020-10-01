ABD, Rusya ve Fransa'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a acil ateşkes çağrısı

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01 Ekim 2020 Perşembe 15:47:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 16:12:00

ABD, Rusya ve Fransa'dan ortak açıklama: Dağlık Karabağ'da derhal ateşkes sağlanmalı

Kaynak: İHA

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Dağlık Karabağ'da yeniden alevlenen çatışmalar nedeniyle, Ermenistan ve Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ sorununa ilişkin 1992 yılında kurulan AGİT Minsk Grubu üyeleri Rusya, ABD ve Fransa'dan ortak açıklama yapılarak iki ülkeye bölgede derhal ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

Dağlık Karabağ'da yeniden alevlenen çatışmalar nedeniyle ortak bir açıklama yayınlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgede derhal ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan’a ait Dağlık Karabağ toprakları Ermenistan tarafından işgal edilince bölgede çatışmalar çıkmış, bunu üzerine 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından Rusya, ABD ve Fransa’nın eş başkanlığında bölgede sorunun çözümü için AGİT Minsk Grubu kurulmuştu. Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye ve sorunun tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan’ın dahil olduğu grubun eş başkanları olan ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgede artan gerilim üzerine ortak bir açıklama yaparak Ermenistan ve Azerbaycan’a ateşkes çağrısında bulundu.

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada bölgede artan çatışmaların derhal durdurulması, tarafların karşılıklı saldırılarını kesmesi AGİT Minsk Grubu üyeleri aracılığıyla bir önce tarafların müzakerelere başlaması vurgusu yapıldı. Ayrıca açıklamada çatışmalarda ölenler için baş sağlığı dileklerinde bulunuldu.

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